В Стамбуле в Гурбан байрам в больницы обратились 767 человек, пострадавших во время забоя жертвенных животных.

Руководитель Управления здравоохранения Стамбула доц. д-р Абдулла Эмре Гюнер сообщил, что в первый день Гурбан-байрам 767 человек получили травмы во время забоя жертвенных животных и обратились в больницы.

«В первый день Курбан-байрама по всему Стамбулу 767 наших граждан обратились в медицинские учреждения из-за травм, полученных при забое жертвенных животных. Большинство пострадавших после амбулаторного лечения были выписаны. Наши медицинские бригады на протяжении всех праздничных дней продолжают непрерывно выполнять свои обязанности. Благодарю всех медицинских работников, самоотверженно работающих в праздники, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он в соцсети.