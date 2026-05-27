Власти Уганды приняли решение немедленно закрыть границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны в X.

Исключение допускается для групп реагирования на эпидемию, гуманитарных операций, транспортировки продовольствия и грузов, а также сотрудников служб безопасности. Все въезжающие и выезжающие лица должны будут пройти осмотр и заполнить анкеты с указанием предполагаемого местонахождения.

Люди, возвращающиеся из ДРК в Уганду, будут обязаны пройти самоизоляцию в течение 21 дня под наблюдением Минздрава и районных групп эпидемиологического надзора.