США могут не заключить сделку с Ираном в случае, если арабские страны откажутся присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

Об этом во время заседания кабинета в Белом доме заявил глава государства Дональд Трамп, сообщает Fox News.

«Я не уверен в том, что нам стоит заключать сделку, если они не подпишут [Авраамовы соглашения]. Мы настоятельно требуем, чтобы они присоединились», — сказал американский лидер.

По его мнению, это будет великолепно для Саудовской Аравии, для Катара, Кувейта и всей группы.