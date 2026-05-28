Президент США Дональд Трамп опубликовал громкий пост в поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, фактически выступив в его защиту перед выборами 2026 года.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян — великий друг и лидер — делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной», — написал Трамп.

По словам американского лидера, Пашинян «полностью разделяет» его видение «мира и процветания» для Южного Кавказа. Трамп также заявил, что США и Армения вскоре приступят к реализации проекта «Маршрут Трампа», который, как утверждается, должен преобразить регион и открыть американским энергетическим компаниям путь из Центральной Азии к США.

«Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года», — подчеркнул Трамп.

В завершение своего обращения президент США перефразировал собственный знаменитый лозунг MAGA, написав: «Сделаем Армению снова великой».

Сам Пашинян оперативно отреагировал на публикацию Трампа. Армянский премьер поблагодарил президента США за «важный шаг на пути к обеспечению мира и благополучия в регионе», а сам пост сопроводил смайликами 🫶🏼❤️