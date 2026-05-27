Армения на данный момент не собирается выходить из ЕАЭС, а все «тревожные заявления» по этому поводу будут «нейтрализованы» после 7 июня.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время агиткампании в Абовяне, пишет Sputnik Армения.

«Я — единственный официальный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших органов союза. Я буду использовать эти рычаги, и их обязательно использую, у меня есть эти рычаги, чтобы, в частности, Лукашенко, не использовал ЕАЭС против Армении», — сказал он.

Пашинян назвал обсуждения вокруг союза пустыми, а их авторов — не понимающими, добавив, что этим они «роют могилу ЕАЭС». Он уточнил, что пока сам находится в отпуске, на предстоящем в Астане (28-29 мая) заседании Армению представит исполняющий обязанности премьер-министра Армении Мгер Григорян.