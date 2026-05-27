Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев принял участие в 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств, которое прошло 26 мая в Иркутской области России.

В ходе заседания, на котором были приняты важные решения по укреплению региональной безопасности, подробно были проанализированы итоги антитеррористических мероприятий, проведённых в последние годы, а также определены конкретные дальнейшие шаги. Кроме того, участники договорились о новых форматах сотрудничества в сфере борьбы с транснациональным терроризмом и религиозным радикализмом.

Члены Совета, учитывая стремительное развитие технологий, одобрили концептуальный документ с рекомендациями по применению искусственного интеллекта в деятельности органов безопасности стран СНГ. Было отмечено, что реализация этого документа позволит значительно усилить научный потенциал и оперативные возможности соответствующих структур.

В ходе мероприятия Али Нагиев выступил с докладом о растущих угрозах международной стабильности, безопасности транспортных и коммуникационных линий, новых формах терроризма, а также о мерах, принимаемых в Азербайджанской Республике в этой сфере.

Глава службы подчеркнул, что сложная геополитическая обстановка существенно влияет на оперативную ситуацию в регионе. Он отметил, что в противодействии угрозам особое значение имеют обмен информацией и тесное взаимодействие между партнёрскими структурами, в связи с чем необходимо дальнейшее укрепление совместных усилий.

В рамках заседания также состоялся обмен мнениями о перспективах и стратегии сотрудничества спецслужб государств СНГ, а по итогам мероприятия были подписаны документы, направленные на усиление многостороннего взаимодействия в сфере безопасности.