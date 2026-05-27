Россия пригрозила Армении в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть соглашение о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит процесс сближения с Европейским союзом.

В письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении говорится:

«Дальнейшие практические шаги по углублению взаимодействия Армении с ЕС и заявленное стремление вступить в Евросоюз ставят под угрозу сохранение и развитие высокого уровня российско-армянского сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры».

Он подчеркнул, что попытки Еревана вступить в ЕС «не соответствуют характеру партнерства, выстроенного на протяжении десятилетий».

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортную пошлину на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Документ был шагом на пути к вступлению страны в ЕАЭС. Сейчас Армения практически полностью использует российский газ: в 2025 году «Газпром» поставил около 2,7 млрд кубометров.

Между тем, как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, льготы на газ, которые получает Армения, — это помощь со стороны России.

«Льгота, она же всегда за чей-то счет льгота. То есть та льгота, которую получают армяне, — это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении», — подчеркнул представитель Кремля.

«Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет, нужно называть вещи своими именами: это наша помощь Армении», — акцентировал внимание пресс-секретарь российского лидера.

Песков указал, что, когда европейцам продают газ по $500-700, им никто не помогает за свой счет.