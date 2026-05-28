Посольство США в Украине опровергло информацию об эвакуации из Киева.

«Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, и сообщения об обратном являются ложными. Для Государственного департамента нет более высокого приоритета, чем безопасность и защита американских граждан, и он регулярно пересматривает меры безопасности Посольства США в Киеве», — говорится в заявлении посольства США в Украине.

Между тем, посольство посоветовало гражданам США не совершать поездки в Украину по любым причинам в связи с войной.

09:56 Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что посольство США покинуло Киев, тогда как все дипломатические миссии стран Евросоюза остаются в украинской столице. Об этом она сообщила на неформальной встрече глав МИД ЕС на Кипре.

Также Каллас отметила, что в случае начала переговоров по Украине Евросоюз намерен добиваться от России взаимных военных ограничений, если такие меры будут применяться к Киеву. По её словам, ЕС считает, что любые ограничения должны быть «взаимными» для обеих сторон.

Кроме того, она заявила, что Евросоюз будет настаивать на выводе российских войск из Молдавии и Грузии, уточнив, что речь идёт о Южной Осетии и Абхазии.