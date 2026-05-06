Азербайджан значительно укрепил свои позиции в сфере кибербезопасности, поднявшись в Национальном индексе кибербезопасности с 52-го на 31-е место.

Об этом заявила Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным международного индекса, подготовленного Академией электронного управления, показатель страны вырос с 75,83 до 83,33 балла. Индекс охватывает более 100 государств и оценивает не только технические возможности, но и правовую базу, управленческий потенциал и уровень национальной готовности.

Оценка показывает, что Азербайджан добился заметного прогресса в реагировании на киберугрозы, развитии институциональных возможностей и международном сотрудничестве.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря последовательной государственной политике, инвестициям в отрасль, подготовке специалистов и мерам по защите критической информационной инфраструктуры.