Госсекретарь США Марко Рубио выступил с рядом заявлений по ситуации вокруг Ормузсого пролива и политики в отношении Ирана.

По его словам, Вашингтон намерен добиваться возвращения пролива к «довоенному статусу», подчеркивая, что ни одна страна не имеет права контролировать международные воды. Рубио заявил, что действия США в регионе носят исключительно оборонительный характер.

«Это не наступательная операция. Мы не атакуем первыми, но будем отвечать, если атакуют нас или суда. Мир является жертвой Ирана», — отметил он на брифинге в Белом доме.

Госсекретарь также сообщил о завершении операции «Эпическая ярость», подчеркнув, что она была направлена на обеспечение безопасности судоходства в стратегически важном регионе.

Отдельно Рубио заявил, что Министерство финансов США усилит давление на Тегеран. По его словам, ведомство уже работает над выявлением и блокировкой всех финансовых потоков, связанных с иранскими доходами. Он предупредил, что любые иностранные банки и компании, помогающие Ирану обходить санкции, столкнутся со вторичными ограничениями и могут быть отключены от финансовой системы США.