Президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Ирана, заявив, что Тегерану следует «размахивать белым флагом капитуляции».

По словам американского лидера, он выражает надежду на то, что финансовая система Ирана «потерпит крах».

Трамп также отметил, что США «фактически уничтожили вооружённые силы Ирана примерно за две недели», не приведя при этом конкретных доказательств или деталей операций.

Кроме того, он заявил, что если режим прекращения огня с Ираном будет нарушен или прекращён, он «обязательно сообщит об этом публично», добавив: «Вы узнаете, потому что я дам вам знать».