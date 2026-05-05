Президент США Дональд Трамп может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американском и израильском руководстве.

Как пишет портал, США 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции Project Freedom в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью «снижения риска возможной эскалации».

При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хегсета, который ранее во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе.

Несмотря на это, некоторые американские и израильские чиновники уверены, что Трамп в случае сохранения тупика в переговорах может позднее на этой неделе отдать приказ о возобновлении войны, пишет портал.