Турция впервые представила межконтинентальную баллистическую ракету Yıldırımhan на выставке SAHA Expo, заявив о выходе на новый уровень стратегического сдерживания.

Как сообщили в Министерство национальной обороны Турции, дальность ракеты достигает 6000 километров, а скорость — от 9 до 25 Махов. Ракета оснащена четырьмя двигателями и использует жидкое топливо на основе тетроксида азота, что позволяет ей развивать гиперзвуковые показатели.

Отмечается, что высокая скорость и маневренность Yıldırımhan повышают её способность преодолевать современные системы ПВО и ПРО. В Анкаре подчеркивают, что новая разработка рассматривается как важный элемент оборонной стратегии страны.