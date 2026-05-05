Армения и ЕС обязались взаимодействовать в вопросе предотвращения обхода санкций Евросоюза в отношении России.

Об этом свидетельствует содержание совместного заявления по итогам первого саммита Армения — ЕС, прошедшего в Ереване.

«Мы обязуемся продолжать тесное сотрудничество в предотвращении и пресечении обхода санкций ЕС. Мы будем наращивать наши совместные усилия по мониторингу, ограничению и контролю торговли и реэкспорта товаров двойного назначения и чувствительной военной техники», — говорится в заявлении, состоявшем из 44 пунктов.