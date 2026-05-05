Украина нанесла удары по городу Чебоксары ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций», заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах», — написал Зеленский.

По его утверждению, ракета преодолела расстояние в более чем 15000 километров.

«Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали», — заявил президент Украины.

Отметим, что Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие.

