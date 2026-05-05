Эммануэль Макрон, президент Франции, прибыл в Ереван как главный гость саммита Европейского политического сообщества. Никол Пашинян сразу подчеркнул особый статус французского лидера — вместе они вышли на прогулку по городу.

Да и сам нынешний хозяин Елисейского дворца, находясь в Ереване, куда больше беспокоился и говорил о проблемах Армении, чем о Европе и тем более своей родной Франции.

В числе прочего господин Макрон сделал и такое примечательное заявление. Он похвалил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот взял курс на «европейскую интеграцию» и что Армения больше не является «сателлитом России». «Давайте будем честны, восемь лет назад никто бы сюда не приехал. Восемь лет назад эту страну, — рассуждал Макрон, — рассматривали как де-факто сателлит России».

А теперь вспомним: президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее неоднократно заявлял, что Армения не является по-настоящему независимой страной и выступает как форпост. Теперь Макрон фактически признаёт истину, которую ранее озвучивал Ильхам Алиев. Достаточно вспомнить, как ещё в 2011 году, комментируя состоявшийся в Ереване военный парад, Ильхам Алиев подчеркнул: «Этот парад ещё раз показал, что Армения — не независимое государство, а форпост. Если раньше об этом заявляли достаточно высокопоставленные должностные лица, то увиденная нами на этом параде картина ещё раз подтверждает, что Армения остаётся форпостом». О том, что Армения не является полностью независимым государством, президент Азербайджана говорил и позже.

Насколько эта ситуация изменилась сейчас — вопрос, в общем-то, открытый. Никол Пашинян, с одной стороны, демонстрирует готовность интегрироваться с Европой, делает проевропейские заявления и т.д. С другой стороны, на территории Армении по-прежнему находится российская военная база, и, как признаёт нынешняя глава правительства, вопрос о её выводе пока не ставится. Более того, сам Макрон уже в ходе нынешнего визита в Ереван вынужден был признать: «Мы делаем вид, будто этого не существует, но на территории Армении всё же по-прежнему находятся 4 тыс. российских солдат, а значит, более 1 тыс. пограничников. И поэтому Европа должна взять на себя обязательства помочь этой стране охранять границы более независимо». Так что избавилась ли Армения от роли «сателлита России» — вопрос открытый. К тому же нет ясности, как именно Европа сможет помочь Еревану — прислать своих пограничников? Макрон уже обещал отправить войска в Украину, но дальше заявлений дело не пошло. Разморозить очередной транш помощи? Или послать очередную «европейскую миссию»? Вопросов много, ответы весьма туманны, а президент Франции продолжает путать берега и вести себя так, будто он не глава крупнейшей европейской страны со своими интересами, а главный адвокат Еревана.

И здесь не обошлось без громкого скандала. В какой-то момент господину Макрону пришлось отвечать на вопросы журналистов. И в ходе этой беседы он без тени сомнения заявил: он-де намерен обсудить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «вопрос армянских пленных». О судьбе 4 тысяч пропавших без вести во время первой карабахской войны граждан Азербайджана не вспомнил даже из вежливости.

Не станем строить версий, что произошло: захотелось ли Макрону произвести впечатление на принимающую сторону или же армянский бренди по сравнению с настоящим французским коньяком оказался слишком «забористым». Важно другое. У мсье Макрона было множество вариантов избежать очередного позора. Можно было ограничиться заявлением в поддержку мирного процесса. Можно было, наконец, просто не отвечать на вопрос, как это сделал Владимир Зеленский. Но Макрон предпочёл взять на себя роль адвоката армянских военных преступников.

По своей «допрезидентской» специальности Макрон — финансист. Но за время нахождения в Елисейском дворце уже можно было освоить основы международного права вообще и одно из главных правил политики: перед тем, как делать какие-либо заявления, надо хорошо изучить вопрос, чтобы в лужу не плюхнуться.

Для начала, никаких «армянских пленных» в Азербайджане нет. Военнопленных наша страна вернула уже в первые дни после Отечественной войны в ноябре 2020 года. Сегодня в Азербайджане есть лица, совершившие конкретные преступления. В том числе тягчайшие, включая военные преступления и преступления против человечности. В их числе — бывшие руководители оккупационной хунты в Ханкенди. Они сегодня отбывают срок согласно приговору азербайджанского суда. Называть их «пленными» — это даже не ошибка. Это намеренное искажение фактов. Более того, речь идёт о попытке обесценить преступления, совершённые против народа Азербайджана. Конечно, у Франции свой «послужной список», и Париж далеко не всегда действовал «в белых перчатках». Это и Алжир, и Индокитай, и репрессии внутри страны — достаточно вспомнить «бойню на Сене», жестоко подавленные выступления противников войны в Алжире. Да и в геноциде тутси со стороны хуту в Руанде Франция сыграла весьма неприглядную роль. Но вот так публично расписываться в том, что военные преступления с точки зрения Парижа — не преступления, если их жертвы азербайджанцы, — это уже за гранью понимания.

Плюс ко всему есть и такая сторона вопроса, как судебный суверенитет государства. В Азербайджане свои законы, своя Конституция, и обсуждать с кем-либо извне приговоры военным преступникам, а тем более «забывать» об их преступлениях по команде из Парижа в Баку не намерены. Вынуждены напомнить: Азербайджан — это независимое государство, а не «заморский департамент» Франции. Судя по всему, продолжение политики в худших традициях колониализма не лучшим образом влияет на представление об окружающем мире некоторых персон парижской верхушки, которым, судя по всему, предстоит набить себе ещё предостаточно дипломатических «шишек», и не только на азербайджанском треке.