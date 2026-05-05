В 2026–2027 учебном году в процессе электронной регистрации в первые классы общеобразовательных учреждений для оказания помощи родителям в школах, подведомственных Управлению образования города Баку, начали работу 30 альтернативных регистрационных центров. Одновременно граждане могут обращаться в отделы образовательных услуг центров «ASAN xidmət» №5, №6 и №7 по вопросам регистрации в первый класс.

Как сообщили в Управлении образования города Баку, гражданам, которые не могут самостоятельно пройти электронную регистрацию через систему www.mektebeqebul.edu.az или не имеют доступа к интернету, рекомендуется обращаться в ближайший альтернативный регистрационный центр по месту проживания.

Альтернативные регистрационные центры функционируют в следующих школах: в Бинагадинском районе — школы №83, 217, 297; в Насиминском — №19; в Низаминском — №145, 10; в Наримановском — №45; в Сураханском — №279, 280, 114; в Гарадагском — №321, 273, 288, 110, 320, 180; в Сабунчинском — №74, 130, 108, 170; в Сабаильском — №236; в Ясамальском — №18, 336; в Хазарском — №88, 156, 234; в Хатаинском — №257, 165, 261; в Пираллахинском — в средней школе №168.

Граждане могут обращаться в альтернативные регистрационные центры с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. При обращении родителям не требуется приводить с собой ребёнка.

Отметим, что электронная регистрация детей в первые классы на 2026–2027 учебный год началась 1 мая с 11:00.