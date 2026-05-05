Информация является основной переменной в любой политической формуле. В основе таких политических инструментариев, как манипуляция, формирование в общественном сознании заказных стереотипов, интерпретация событий, «окрашивание» общественного мнения, эмоциональное «загрязнение» политических отношений и иных подобных политических технологий, стоит умение искусно «жонглировать» информацией. Более того, учитывая наблюдаемые в мире тенденции, можно утверждать, что «жонглирование» информацией стирает любые моральные ограничения в политике.

Манипуляция, которая уже крепко зафиксировала своё место в повседневной политической практике, воспринимается как нормальное явление. Вот отчасти почему можно говорить о том, что именно манипуляция стирает моральные ограничения в повседневной политической практике. Благодаря манипулятивным технологиям такие аморальные явления, как сплетни, уже входят в рабочий арсенал современного политикана. Именно поэтому в современных политических отношениях пустословие уже никого не удивляет, а тем более не шокирует. А благодаря интернету традиционная система ценностей деформируется, в общественном сознании искривляются морально-ценностные ориентиры, усиливая безответственность.

Манипуляция в политике — это очень жёсткий инструмент, который подавляет здравую логику, зомбирует сознание и провоцирует ситуацию, где доминируют бескомпромиссные эмоции. Тем самым в моральном контексте информационные манипуляции являются прямым источником возникающих проблем. «Грязные» информационные манипуляции как микроб заражают эмоциональное сознание людей и паразитируют на всей системе общественных отношений.

Об угрозе обществу, которую представляет собой информационная манипуляция, говорится даже в Коране. Коран предупреждает и хочет застраховать нас от «грязных» и предвзятых информационных манипуляций. Вот некоторые из аятов священного Корана, которые характеризуют отношение ислама к грязным информационным манипуляциям: «Хулителю, сплетнику, передающему слова одних людей другим, чтобы сеять раздор между людьми» (сура «Аль-Калам» (68:11)); «Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному, хулителю, разносящему сплетни…» (сура «Письменная трость» (9–10)). Иными словами, информационные манипуляции — это источник зла, благодаря которому разносятся сплетни и провоцируются новые конфликты между людьми.

Таким образом, ничего нового мир не придумал: информация, как и раньше, остаётся основной переменной в любой политической формуле. Для того, чтобы вызвать предвзятое отношение населения применительно к конкретному человеку или событию, политиканы прибегают к манипуляциям. Одной из эффективных технологий формирования в общественном сознании искажённого представления как раз и является распространение слухов. Это обычная практика для «грязной» политики. А радикалы как раз и обитают в «грязной» политике.

Даже двух вышеприведенных аятов из Корана достаточно, чтобы понять отношение ислама к информационным манипуляциям. Священное писание чётко дает понять, что грязные информационные манипуляции сеют раздор между людьми, а людям, которые занимаются этим, нельзя верить. Иными словами, любые проявления информационного искажения являются для общества источником зла. Манипуляция в политике мешает увидеть правду, а значит, и мешает процессу принятия правильных решений, чем пользуются манипуляторы для удовлетворения своих политических амбиций.

Вывод: чем больше места манипуляциям в политике, тем ниже уровень профессионализма участников политических процессов, а моральные «предохранители» постепенно перестают работать. Ну что, всё ещё будем продолжать искать виноватых или пора уже сказать «нет» дешёвой демагогии и популизму в политике?