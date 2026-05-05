Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с итальянским лидером Джорджей Мелони наращивание объемов поставок азербайджанского газа в Италию. Об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая с заявлениями для прессы с Джорджей Мелони.

«В прошлом году Азербайджан экспортировал 25 млрд кубометров природного газа, из них 9,5 млрд – на итальянский рынок. Сегодня в ходе бесед и переговоров мы вели обсуждения об увеличении этих объемов. Для этого, естественно, необходимо расширить проект ТАР, являющийся составной частью Южного газового коридора. Он уже в определенной степени расширен, но этот процесс должен быть продолжен», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Глава государства также отметил высокий уровень политических отношений между двумя странами.

«В то же время состояние торговых связей тоже очень хорошее. Италия является торговым партнером Азербайджана номер один. В прошлом году наш товарооборот составил почти 12 млрд долларов. Естественно, одним из основных направлений наших отношений является партнерство в энергетической сфере. Здесь мы на протяжении многих лет поддерживаем друг друга как надежные партнеры. Азербайджан занимает второе место по поставкам нефти в Италию, по поставкам газа тоже находится на втором месте. Для нас итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа», — добавил президент Ильхам Алиев.