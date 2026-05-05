Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна помочь Армении обеспечить безопасность без России.

«На армянской территории всё ещё находятся 4000 российских солдат и более 1000 пограничников. Поэтому Европа должна помочь этой стране обеспечить безопасность своих границ более независимо», — заявил президент Франции.

Макрон напомнил, что после 2018 года Армения «сделала разворот» от России к Европе, выбрав ее как главный ориентир для развития республики.

«Давайте будем честны, восемь лет назад никто бы сюда не приехал. Восемь лет назад эту страну <…> рассматривали как де-факто сателлит России», ― сказал Макрон в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

Также он добавил, что «в сегодняшнем мире, лучше не слишком полагаться на Россию».