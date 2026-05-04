Европейские страны должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

«Мы не можем отрицать тот факт, что ряд альянсов, на которые мы полагались, находятся не на том месте, на котором нам хочется. В альянсах больше напряженности, чем должно быть. Поэтому очень важно, чтобы мы реагировали на это вместе как группа стран», — сказал глава британского правительства, слова которого приводит газета The Guardian.