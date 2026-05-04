Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Украины Владимира Зеленского «безмозглыми русофобами».

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем. Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачёт по английскому…», — написал Медведев в телеграм-канале.