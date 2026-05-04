В районе мечети Фатимы Захры вблизи Горадильского кладбища обнаружен малолетний ребёнок. По предварительной информации, мальчику около двух лет. Об этом в соцсетях написала председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

Ребёнка заметили рядом с религиозным объектом и затем передали в отделение полиции Мехдиабада. Сейчас он находится под временной опекой, его состоянию ничего не угрожает.

Мальчик не может назвать своё имя, но произносит отдельные слова.

В настоящее время полиция разыскивают родителей или родственников ребенка.