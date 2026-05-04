Легкомоторный самолет врезался в жилое здание и упал на парковку в бразильском городе Белу-Оризонти, сообщает CNN Brazil.

В результате погибли два пилота, еще три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди погибших есть пассажиры самолета и как минимум один человек на земле.

Инцидент произошел утром в районе Сильвейра на северо-востоке города. Самолет потерял высоту вскоре после вылета и столкнулся со зданием. На место прибыли пожарные, медики и службы безопасности, которые начали спасательные работы и оцепили территорию.