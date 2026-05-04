Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения заседания кабинета министров в Анкаре выступил с заявлениями. Он отметил, что несмотря на конфликты, напряженность и неопределенность Турция является самой сильной и стабильной страной в регионе.

Комментируя отношения с Европейским Союзом он добавил, что стратегическая неоднозначность ЕС в отношении Турции, к сожалению, по-прежнему присутствует во многих институтах ЕС. «Надо уже понять, что ЕС, в котором Турция не является полноправным членом, не сможет стать глобальным игроком и центром притяжения», — сказал он.

По его словам, ЕС должен хорошо понимать ценность конструктивной позиции Турции, не злоупотреблять ею и воздерживаться от действий, которые могут поставить её под угрозу. «Сегодня Европа нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Европе. Завтра эта потребность станет ещё больше» — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.