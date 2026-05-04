По меньшей мере два человека погибли и ещё несколько получили травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Лейпцига, сообщает Spiegel.

В полиции сообщили, что в центральной части города автомобиль на скорости въехал в пешеходную зону, в результате чего есть травмированные люди. Количество пострадавших пока не уточняется, как и общие обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Гриммайшештрассе, где расположено много магазинов.

На месте присутствуют значительные силы полиции и спасательных служб.