Политические отношения Азербайджана и Италии находятся на самом высоком уровне. Состояние торговых связей тоже очень хорошее. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Глава государства отметил, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Италия являются стратегическими партнерами. «То, что Вы сегодня находитесь в Азербайджане, еще раз свидетельствует о глубине и содержательности азербайджано-итальянских отношений», — отметил глава государства.

Алиев также заявил, что для Азербайджана итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа. В прошлом году Азербайджан экспортировал 25 млрд кубометров природного газа, из них 9,5 млрд – на итальянский рынок.

Сообщив, что сегодня ведутся переговоры об увеличении этих объемов, глава государства отметил: «Для этого, естественно, необходимо расширить проект ТАР, являющийся составной частью Южного газового коридора. Он уже в определенной степени расширен, но этот процесс продолжается».