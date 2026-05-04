Европейские чиновники считают, что ближайшие 1–2 года могут стать «окном возможностей» для России — на фоне ослабления трансатлантических связей и недостаточной готовности ЕС.

При этом полномасштабное вторжение в страну НАТО называют маловероятным. Речь, скорее, идёт о «серых» сценариях — атаках дронами, операциях в Балтийском море или Арктике, а также действиях «теневого флота» для создания неопределённости внутри Альянса.

По оценкам экспертов, Москва может попытаться расширить конфликт, чтобы избежать давления по Украине. В то же время в странах Балтии считают, что Россия пока слишком вовлечена в войну и не располагает ресурсами для новой крупной кампании.