Австрия выслала трёх российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что поводом стало размещение на российских дипзданиях большого количества антенн, которые, по мнению Вены, могли использоваться для разведывательной деятельности.

«Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для шпионажа», — подчеркнула она.

По данным Reuters, с 2020 года Австрия уже выслала 14 российских дипломатов.

Посольство России в Вене пообещало «жёсткую реакцию» на эти действия.