В Турции сильнейший шторм привел к гибели одного человека и травмам еще около 40, в ряде регионов страны введен желтый уровень опасности, сообщают турецкие СМИ.

Стихия вызвала масштабные разрушения, затопления и перебои в работе инфраструктуры.

В ряде городов, включая Вираншехир, Биреджик и Газиантеп, из-за проливных дождей и шквалистого ветра улицы оказались затоплены, повалены деревья и повреждены здания. Сообщается о случаях затопления автомобилей и разрушениях в жилом секторе, а также о возникновении смерчей в сельской местности.

Снегопады затронули регионы Денизли, Бурдур, Кютахья и Афьон, где отмечены перебои в транспортном сообщении. Власти приняли решение о временном закрытии школ и отмене занятий. В Стамбуле, по информации российских туристов, погодная ситуация остается стабильной, серьезных последствий не зафиксировано.

