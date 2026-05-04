Визит азербайджанской делегации во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым в Ереван в Азербайджане восприняли спокойно и по-деловому. В Армении он не на шутку взбудоражил местную общественность. Причём обсуждали здесь не только и не столько шальные договорённости по делимитации границ и даже не возможные контакты бизнесменов Азербайджана и Армении. В центре внимания оказался другой вопрос: посетит ли Мустафаев свою родную деревню? Его семья родом из Армении. Вопрос в ереванском прочтении далеко не протокольный — от него очень легко перекидывается «мостик» к теме возвращения в Армению этнических азербайджанцев, изгнанных в результате «этнических чисток».

Строго говоря, «закипать» ситуация начала ещё до визита. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил: «Бытуют разговоры о том, что якобы в Армению должны приехать 300 тысяч азербайджанцев. Подобные разговоры являются ложными, беспочвенными и не соответствуют действительности». И вообще эти разговоры были ответом Азербайджана на заявления ряда представителей Армении о возвращении в Нагорный Карабах. Дескать, стиль предъявления взаимных требований после Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года уже не существует.

Затем в дискуссию включился уже Никол Пашинян, который заявил на брифинге: «Хочу сказать, что не обсуждаем с Азербайджаном и вопрос возвращения армян Карабаха, армян Баку и других мест. Потому что обсуждения в обоих направлениях имеют провокативное влияние на текущую ситуацию». И, возможно, сам был искренне уверен, что «закрыл вопрос». Но…

Не будем так уж копаться в прошлом и вспоминать, как накануне 44-дневной войны в Армении на полном серьёзе предлагали возвращать армян в Баку, Гянджу и другие города под защитой миротворцев. Война закончилась совсем не так, как это планировали в Ереване. Важно другое.

Прежде всего, попытки провести параллели между темой «прав армян Карабаха» и возвращением азербайджанцев несостоятельны сами по себе. Азербайджанцы в Армении, напомним, стали жертвами «этнической чистки» и были насильно изгнаны из родных мест. Армян Карабаха никто не «изгонял». Повторим в который уже раз: Азербайджан тогда предложил программу реинтеграции, обещал предоставить гражданство, политические и гражданские права, обеспечить безопасность и т.д. Но именно сами карабахские армяне, у которых к этому моменту в голове, похоже, был не ум, а «миацум», предпочли перебраться в Армению.

Тем более очевидно и другое. Согласно международному гуманитарному праву, люди, подвергшиеся «этническим чисткам», и их потомки должны иметь право и возможность вернуться к родным очагам. И неудивительно, что в Азербайджане эта тема остаётся в повестке дня. Международное право и его гуманитарную составляющую, вынуждены напомнить, никто не отменял. Более того, нет здесь и территориальных притязаний со стороны Азербайджана. Наша страна уважает международное право вообще и принцип территориальной целостности в частности. Но и о своих интересах и правах своих соотечественников не забывает. Именно поэтому тема Западного Азербайджана остаётся в нашей стране в повестке дня, и забывать эту часть своей истории мы не намерены.

И, наконец, ещё одно обстоятельство, которое, судя по всему, и вызывает, по крайней мере в определённой части армянского политического класса, нешуточную нервозность. Здесь просто не готовы видеть рядом с собой и на своей территории этнических азербайджанцев — даже в качестве пассажиров поездов и автомобилей на TRIPP. Тем более ментально далеко не все готовы к возвращению этнических азербайджанцев, изгнанных в конце восьмидесятых. Но самое главное — в Ереване уже понимают: своих целей Азербайджан добивается. В том числе и дипломатическим путём. Отсюда и нервозность, и слухи, и попытки провести спекулятивные параллели, и прочие проявления политической истерики, которые, будем реалистами, не имеют шансов сработать.