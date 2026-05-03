В районе Доганшехир провинции Малатья произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

По данным турецких СМИ, транспортное средство потеряло управление, перевернулось и упало в овраг. На место инцидента оперативно были направлены подразделения полиции, бригады скорой медицинской помощи и пожарные расчёты.

Согласно предварительной информации, в результате аварии погибли четыре человека, ещё 15 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

Причины происшествия устанавливаются.