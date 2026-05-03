Шведская береговая охрана задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который может входить в «теневой флот» России, сообщает Reuters.

Судно под сирийским флагом остановили у побережья к югу от Треллеборга. На борт поднялись представители полиции и начали проверку из-за подозрений в несоответствии требованиям мореходности и возможной подделке флага.

По данным властей, танкер не перевозил груз, а его пункт назначения неизвестен. Судно также фигурирует в санкционных списках ЕС и Великобритании.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что задержанный танкер, вероятно, связан с российским «теневым флотом».