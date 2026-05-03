Сотрудники Главного управления Исано-Самгорского района Департамента полиции Тбилиси задержали гражданина Азербайджана 2001 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и наркотических средств. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, в ходе обыска в доме, где временно проживал подозреваемый, в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное оружие — пистолеты, магазины и боеприпасы к ним.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли марихуану, а также психоактивное вещество.

Отмечается, что расследование ведётся по статьям 236 и 260 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.