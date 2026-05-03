Госсекретарь США Марко Рубио прибудет с визитом в Рим и Ватикан 7–8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к «оттепели» в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Согласно опубликованным данным, программа визита пока не утверждена окончательно, однако, по информации газеты Corriere della Sera, предварительно намечены три ключевые встречи. Первая состоится в Ватикане, где Рубио встретится с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

На следующий день запланированы переговоры с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и обед с министром обороны Гвидо Крозетто. Также не исключена встреча с премьер-министром Джорджей Мелони, которую сам госсекретарь выразил желание провести.