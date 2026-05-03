В Грузии авиакомпании могут начать отменять неприоритетные рейсы на фоне изменений в авиационном рынке, заявила директор по развитию аэропорта Ираклиона Дея Мачавариани.

По её словам, крупные перевозчики пока обеспечены запасами топлива примерно до середины мая, однако в дальнейшем возможны корректировки расписания. В первую очередь это может затронуть рейсы с низкой загрузкой, особенно у лоукостеров.

«Мы ожидаем, что авиакомпании начнут отменять неприоритетные направления — те рейсы, которые загружаются не на 96–98%», — отметила Мачавариани.

Она также добавила, что грузинский рынок уже ощущает влияние кризисных процессов на Ближнем Востоке, что отражается на пассажиропотоке. При этом часть потерь компенсируется за счёт соседних стран.