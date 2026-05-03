Швеция впервые запустила военный спутник, предназначенный для разведки и наблюдения за потенциальными целями, сообщает SVT.

Запуск был произведён в воскресенье с базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты компании SpaceX. Спутнику потребуется около месяца, чтобы выйти на рабочую орбиту.

По словам представителя Космических сил Швеции Андерса Сундемана, сейчас страна получает данные со спутников союзников или коммерческих аппаратов, однако в ближайшие годы планирует развернуть собственную группировку.

«В течение двух лет у Швеции будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли», — отметил он, добавив, что это ускоренная программа из-за потребности в оперативной разведке.

Как пишет SVT, спутники будут использоваться для наблюдения за потенциальными военными объектами и раннего выявления угроз, включая перемещения войск в регионе Балтийского моря и Арктики.