Более 30 тысяч семей пострадали из-за извержения вулкана Майон на юго-востоке острова Лусон на Филиппинах. Об этом сообщил представитель Управления гражданской обороны Диего Мариано.

По его словам, около 1,4 тысячи семей уже размещены в эвакуационных центрах. В провинции Албай введен третий уровень угрозы из пяти, а авиакомпании предупреждены об опасности полетов вблизи вулкана. Из-за активности Майона отменены два рейса между Бикольским регионом и Манилой.

Также власти приняли решение приостановить 4 мая занятия в школах в ряде районов Албая из-за выпадения вулканического пепла.