Сейф посла Армении в Чехии похитили неизвестные злоумышленники из здания посольства в Праге. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

Инцидент произошел вечером 9 декабря 2025 года. Полиция несколько месяцев безуспешно пыталась найти воров, которых, согласно порталу, было двое. Они проникли в здание посольства, забравшись на террасу второго этажа по молниеотводу.

Грабители вломились в кабинет посла, где вскрыли ящики его рабочего стола и выломали два сейфа, находившихся в кабинете и примыкающей к нему комнате отдыха главы диппредставительства. Оба сейфа они выволокли на террасу и сбросили на землю. Один из них был ими похищен. Полиция его обнаружила 26 декабря в находящемся поблизости от здания посольства лесопарке.

Вскрыть сейф, как следует из сообщения, злоумышленникам не удалось. Все его содержимое находилось на месте. Ущерб, нанесенный ворами, оценивается в 18 тыс. крон (почти $900). Посольство Армении инцидент не комментирует.