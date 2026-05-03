В соцсетях распространились кадры празднования 50-летия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, лидера ультраправой партии «Оцма Йехудит».

Израильские СМИ обратили внимание на торт, подаренный министра супругой Айялой Бен-Гвир, с изображением «золотой петли» и надписью «Иногда мечты сбываются». По данным прессы, символика связана с продвигаемым политиком законопроектом о смертной казни для осужденных за терроризм.

На празднике присутствовали министры, депутаты, высокопоставленные полицейские и члены семьи. Сторонники восприняли символ как поддержку инициативы, тогда как критики сочли его провокационным и раскритиковали участие силовиков в мероприятии.