ОАЭ выдворили 15.000 пакистанцев, забрав у них банковские счета и деньги, а также отправив их без средств к существованию обратно в Пакистан. Это решение стало частью нарастающей напряженности между Абу-Даби и Исламабадом, вызвавшейся геополитическими разногласиями, в том числе из-за роли Пакистана в мирном урегулировании между США и Ираном, сообщает The Asian Independent.

В Абу-Даби заявили, что депортируют пакистанцев из-за нарушений визового режима, незаконной работы и попрошайничества. Это официальное объяснение.

Аналитики же считают, что главной причиной кризиса стало решение Пакистана выступить в качестве посредника в мирном урегулировании между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее Axios писал, что война США и Ирана вызвала «глубокий раскол» между ОАЭ и Саудовской Аравией. В основе раскола между ОАЭ и Саудовской Аравией лежат личная неприязнь лидеров двух государств и противоположные ставки на войну в Иране: ОАЭ которые изначально выступали против конфликта, теперь требуют довести его до конца, в то время как Саудовская Аравия, изначально выступавшая за конфликт, осознала масштаб урона своей экономике и требует его скорейшего завершения.