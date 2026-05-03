Госсекретарь США Марко Рубио неожиданно оказался в центре внимания не на политическом мероприятии, а на свадьбе в ночном клубе в Майами. Об этом сообщает The New York Post, опубликовавшее видео с вечеринки.

Рубио пришел на свадьбу в футболке и джинсах, занял место за пультом диджея, зависнув над ноутбуком и прижав один наушник к правому уху.

Издание отмечает, что Рубио — не единственный диджей в Белом доме. Президент США Дональд Трамп также известен тем, что иногда подбирает музыку на вечеринках в своей резиденции Мар-а-Лаго.