Туркменистан демонстрирует признаки постепенного смягчения внутренней политики и ограничений, несмотря на сохранение жесткого контроля со стороны властей, сообщает Reuters.

Страна остается одной из самых закрытых в мире, однако после прихода к власти в 2022 году президента Сердара Бердымухамедова наблюдаются признаки «осторожных» изменений.

В Ашхабаде развивается частный сектор, в том числе в сфере электронной коммерции. Основатель местного маркеплейса Wabrum Азат Сейитмухаммедов заявил, что для Туркменистана это новое направление. «Электронная коммерция здесь находится на самой ранней стадии, и мы считаем себя первопроходцами», — сказал он.