Некоторые украинские населенные пункты, в том числе Киев, могут остаться без воды из-за блэкаута, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира в интервью изданию «Телеграф».

По его словам, правительство устанавливает резервное питание на водоканалах, укрепляет объекты, а также строит альтернативные схемы водоснабжения.

«Если говорить о Киеве, там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса. Просто одна труба в одном месте», — предупредил о риске политик.