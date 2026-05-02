Иранского лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализировали после «катастрофического» ухудшения состояния здоровья в тюрьме в Иране.

Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ее сторонников.

Как подчеркивает агентство, ее срочно перевели в больницу в Зенджане после быстрого ухудшения состояния, «включая два эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ».

По данным семьи правозащитницы, решение о госпитализации было принято «в последнюю минуту» и может оказаться слишком запоздалым. Семья Мохаммади также отметила, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока ее состояние не стало угрожать жизни.

Нобелевский комитет требует от властей Ирана выпустить Наргес Мохаммади.