Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не примет участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится 4 мая в Ереване.

Как сообщает агентство DPA, это станет первым случаем, когда саммит ЕПС пройдет без участия главы немецкого правительства.

В правительстве Германии пояснили, что Мерц не сможет поехать из-за других обязательств. При этом отмечается, что канцлер уже участвовал в двух предыдущих встречах ЕПС и поддерживает активные контакты с участниками формата.

Кто будет представлять Германию на саммите, пока не определено.