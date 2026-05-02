Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о сокращении военного присутствия в Европе было ожидаемым шагом, и призвал европейские страны усилить собственный оборонный потенциал, пишет Sky News.

Комментируя планы США по выводу 5 тысяч военных из Германии, Писториус заявил, что Европа должна брать на себя гораздо большую ответственность за безопасность континента, уменьшая зависимость от американского военного присутствия.

«Было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, в частности из Германии», – говорит министр.

Писториус также подчеркнул, что Германия уже движется в правильном направлении: увеличивает численность вооруженных сил Бундесвера, ускоряет закупку вооружений и развивает военную инфраструктуру.

Он также отметил, что будущие оборонные миссии Европы будут реализовываться в тесном сотрудничестве с ключевыми партнерами – Великобританией, Францией, Италией и Польшей, которых он назвал «Большой пятеркой» европейской обороны.