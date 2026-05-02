Правительство Швеции предпринимает шаги для депортации 155 сирийцев, осуждённых за различные преступления. Министр по вопросам миграции Йохан Форсселль сообщил, что в ближайшее время в Стокгольм ожидается прибытие сирийской делегации для обсуждения практических вопросов, включая оформление документов и установление личности. Делегация, в частности, встретится с представителями Миграционной службы и полиции, чтобы ознакомиться с тем, как в Швеции ведётся работа в сфере миграции.

По его словам, большинство дел касается серьёзных преступлений, однако депортации пока не могут быть реализованы, поскольку сами лица отказываются возвращаться, а для этого необходимо согласие принимающей стороны — Сирии.

Правительство также выделило три миллиона крон (около 280 тыс. долл.) на 2026 год для работы Миграционного агентства по налаживанию контактов с сирийскими структурами. В эту сумму входят также расходы на поездку делегации в Стокгольм. Не исключается и использование инструментов международной помощи для стимулирования сотрудничества, однако, как подчеркнул Форсселль, речь не идёт о гуманитарной помощи.

Сирия входит в число приоритетных стран в политике возвращения, наряду с Сомали, откуда планируется депортировать 56 осуждённых. Кроме того, Швеция совместно с Европейской комиссией пригласила представителей режима талибов в Афганистане на переговоры в Брюсселе по вопросу депортации афганских граждан из ЕС.

По словам Форсселля, в Швеции находятся около 200 осуждённых афганцев с решениями о высылке.