Спецпосланники Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф «не спешат» посещать Киев, так как в Вашингтоне не уверены, что участие США в переговорах о прекращении войны России против Украины приведет к желаемым результатам. Об этом сообщило в пятницу, 1 мая, со ссылкой на источники украинское англоязычное издание The Kyiv Independent (KI).

«Они обещали (посетить Киев. — Ред.) много раз, но до сих пор не сделали этого», — рассказал журналистам высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с ситуацией. В публикации KI говорится о «многомесячных внутренних дискуссиях о возможной поездке», которая стала бы первым визитом Кушнера и Уиткоффа в Украину.

По словам одного из собеседников издания, этот визит должен был «послужить толчком» к возобновлению трехсторонних переговоров России, Украины и США о прекращении войны, которые «фактически зашли в тупик». Они были заморожены в течение более чем двух месяцев из-за того, что внимание Соединенных Штатов переключилось на войну в Иране.

The Kyiv Independent пишет, что оба спецпосланника Трампа «по-прежнему глубоко вовлечены в переговоры между США и Ираном, которые продолжают доминировать в повестке дня внешней политики Вашингтона». В то же время из-за закрытого с начала войны неба над Украиной переговорщикам пришлось бы путешествовать на поезде, что «тяжело для Уиткоффа», утверждает источник.

Однако больше всего американская сторона опасается, что возможный визит «обнажит» тупик в переговорах, вызванный невозможностью Москвы и Киева достичь компромисса в вопросе о территориях, продолжает KI. «Россияне настаивают на том, что хотят весь Донбасс; наша позиция заключается в том, чтобы найти приемлемое решение. Поэтому пока непонятно, зачем ехать так далеко, чтобы услышать то, что они уже слышали», — приводят журналисты слова своего собеседника.

Представитель Белого дома заявил The Kyiv Independent, что визит по-прежнему обсуждается, но его дата не назначена. Однако полностью общение между Киевом и Вашингтоном не прекратилось. Украинский чиновник рассказал изданию, что его страна ищет «новые форматы» для активизации взаимодействия с США.

Владимир Зеленский упрекнул Кушнера и Уиткоффа в неуважении к Украине. «Неуважительно ехать в Москву и не приезжать в Киев», — заявил президент Украины 20 апреля в интервью программе гостелевидения «Факты».

Он подчеркнул, что понимает трудности с приездом в воюющую страну, но напомнил, что другие политики в Киев все же приезжают. «Это необходимо не нам, а им», — добавил президент, говоря о возможном визите переговорщиков в украинскую столицу. Вместе с тем он отметил, что для него важен результат переговоров, а не место их проведения.