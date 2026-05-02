Администрация президента США Дональда Трампа, обойдя процедуру рассмотрения в Конгрессе, одобрила масштабную продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиарда долларов союзникам в регионе Ближнего Востока – Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам, пишет Reuters.

Заявление Государственного департамента США появилось на фоне девяти недель с начала войны США и Израиля против Ирана, а также через несколько недель после неустойчивого перемирия.

В ведомстве пояснили, что госсекретарь Марко Рубио признал ситуацию чрезвычайной, что позволило отменить обязательное согласование соглашений с Конгрессом.

Что именно продадут

Крупнейшие контракты предусматривают:

для Катара – услуги по обслуживанию систем ПВО Patriot на $4,01 млрд и высокоточные системы APKWS на $992,4 млн;

для Кувейта – интегрированную систему боевого управления на $2,5 млрд;

для Израиля – высокоточные системы поражения на $992,4 млн;

для ОАЭ – системы APKWS на сумму 147,6 млн долларов.

Главными подрядчиками выступают ведущие оборонные компании:

BAE Systems – поставка APKWS;

RTX и Lockheed Martin – системы Patriot и системы управления;

Northrop Grumman – участие в кувейтском контракте.